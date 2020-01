Serie A: la Lazio non sbaglia un colpo e si porta a -3 dalla vetta

TORINO- Si è da poco concluso il secondo anticipo della diciannovesima giornata di serie A. Dopo la vittoria per 2-0 del Milan sul Cagliari nel primo pomeriggio, è la Lazio a centrare la vittoria. I biancocelesti sfatano un tabù che durava dal 2012 e battono in casa il Napoli per 1-0, centrando la decima vittoria consecutiva in questo campionato. Gli uomini di Inzaghi, guidati ancora una volta da Ciro Immobile, si portano così a quota 42 punti, a sole tre distanze dalla coppia di testa formata da Inter e Juventus. Situazione nera, invece, in casa partenopea, con gli uomini di Rino Gattuso che restano fermi a quota 24 punti.