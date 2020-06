Serie A, la decisione del CTS sulla “quarantena soft”

TORINO- Nelle ultime settimane si è parlato molto, riguardo la Serie A, della possibilità di una “quarantena soft”, in cui un calciatore, trovato positivo al Coronavirus, sarebbe stato isolato dal resto del gruppo senza il bisogno di mandare in quarantena tutta la squadra. La Gazzetta dello Sport riporta però le ultime novità, con il CTS al momento contrario a questo scenario: “qualora anche un solo membro dell’equipe risulti positivo al test molecolare, tutti gli altri componenti del gruppo dovranno da quel momento, per ovvie ragioni di prevenzione epidemica, essere oggetto delle misure che valgono per ogni persona residente nel Paese”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<