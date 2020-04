Serie A, in casa Milan si lavora ai rientri dei giocatori

TORINO- Anche le altre squadre di Serie A, così come la Juve, stanno lavorando al rientro in Italia dei propri giocatori, al momento all’estero per trascorrere il periodo della quarantena vicino alle loro famiglie. Come riportato da Sky Sport, il Milan è pronto ad accogliere i primi giocatori, ai quali ha già inviato l’autocertificazione necessaria da esibire al momento dei controlli. Gli ultimi a fare rientro in Italia saranno Frank Kessiè e Zlatan Ibrahimovic.

