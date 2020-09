TORINO- Dopo la vittoria ottenuta sulla Roma per 3-0 a tavolino, il Verona conquista i primi tre punti sul campo di questo suo campionato. Vittima l’Udinese, che cade per mano del primo gol gialloblù dell’ex juventino Andrea Favilli, realizzato al 57′. La squadra di Ivan Juric si assesta momentaneamente, in attesa delle altre partite, al primo posto in classifica, menter gli uomini di Gotti sono al tredicesimo posto.