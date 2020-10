TORINO- Nel secondo anticipo di questa terza giornata di Serie A, il Sassuolo ha travolto per 4-1 il Crotone, portandosi ora al primo posto in classifica a quota sette punti. Mattatore dell’incontro Francesco Caputo, che con la sua doppietta rende vano il pareggio calabrese su rigore di Simy (di Berardi la rete del vantaggio). In pieno recupero ci pensa poi Manuel Locatelli, con il suo primo gol in stagione, a portare a tre le reti di distanza.