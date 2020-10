Serie A, il Napoli travolge l’Atalanta: 4-1 al San Paolo

TORINO- Dopo il caos derivato dall’annullamento della sfida con la Juventus, il Napoli è tornato in campo oggi al San Paolo contro l’Atalanta. Netto successo degli azzurri, che travolgono la squadra di Gasperini per 4-1. Gli uomini di Gattuso, già al termine della prima frazione di gioco, conducevano per 4-0 grazie ai gol di Lozano (doppietta), Politano e Osimhen. Di Lammers il gol della bandiera nella ripresa. I partenopei salgono ora a otto punti in classifica, nerazzurri fermi a 9.