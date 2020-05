Serie A, il Napoli potrebbe tornare al lavoro da lunedì

TORINO- Il Napoli potrebbe essere la prima, tra le squadre di Serie A, a ricominciare gli allenamenti in vista della possibile ripresa del campionato. A comunicarlo è stata la Regione Campania: “Per quanto riguarda il Napoli Calcio, è stato già trasmesso al Governo il parere favorevole della Regione allo svolgimento degli allenamenti, purché vengano garantite pienamente tutte le esigenze di tutela sanitaria. Per correttezza di rapporti, la Regione ha inteso inviare preventivamente al Governo questa valutazione, per poter consentire la ripresa dell’attività già da lunedì”.

