TORINO- Dopo il successo del Cagliari sul Crotone nella partita giocata alle 12.30, alle 15 sono andate in scena altre due gare di Serie A. A Benevento successo esterno del Napoli, che si porta così a quota 11 punti in classifica grazie ai gol di Lorenzo Insigne e Petagna (dell’altro Insigne, Roberto, l’iniziale 1-0 giallorosso). Pareggio per 2-2 tra Parma e Spezia: Chabot e Agudelo illudono i liguri, recuperati dai gol di Gagliolo e Kucka su rigore.