Serie A: il Milan vince il derby, Lazio travolta a “Marassi”

TORINO- Dopo il successo del Napoli sull’Atalanta alle 15, altre due partite di Serie A si sono giocate alle 18. A San Siro, grazie ad un grande Ibrahimovic, il Milan fa suo il derby dopo quattro anni (inutile la rete di Lukaku). A “Marassi”, invece, la Lazio di Inzaghi viene travolta per 3-0 dalla Sampdoria di Ranieri. In gol Quagliarella, Augello e Damsgaard. Milan ora al comando della classifica a punteggio pieno dopo quattro partite, mentre l’Inter resta al sesto posto. Notte fonda per la Lazio, ora undicesima, mentre la Samp sale al nono posto grazie al suo secondo successo in campionato.