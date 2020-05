Serie A, il CTS dà il via libera agli allenamenti di gruppo

TORINO. Nuove notizie riguardo gli allenamenti di squadra. Come riportato da La Repubblica, infatti, il CTS (Comitato Tecnico Scientifico), ha infatti approvato il protocollo sugli allenamenti di gruppo redatto dai medici della FIGC. Le sedute collettive, che sarebbero dovute partire già ieri, sono quindi ora autorizzate. Per quanto riguarda i tamponi nessuna novità. I test saranno infatti svolti regolarmente per tenere sotto controllo la situazione dei calciatori.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<