Serie A, il Consiglio Federale vuole portare a termine la stagione

TORINO- Riunitosi nella giornata di oggi, il Consiglio Federale ha espresso la propria volontà di portare a termine la stagione dei campionati di Serie A, Serie B e Serie C. Stop definitivo alla Serie D, che riprenderà così direttamente dal prossimo anno. L’obiettivo, come riportato da Sky Sport, sarebbe quello di concludere questa annata entro il 31 agosto, con il campionato che terminerebbe entro il 20, lasciando poi spazio ai turni conclusivi della Coppa Italia. In caso di nuovi problemi con la situazione Coronavirus, potrebbe essere presa in considerazione la definizione delle graduatorie, con promozioni e retrocessioni con criteri da individuarsi per merito sportivo.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<