Serie A, il Cagliari esonera Rolando Maran

TORINO- Altro cambio di panchina in vista in Serie A. Protagonista, questa volta, è il Cagliari, che ha deciso di separarsi ufficialmente da Rolando Maran in seguito ai recenti risultati negativi della squadra in campionato (fatale il ko di ieri con la Roma). In zona europea fino a qualche mese fa, la compagine rossoblù attraversa un periodo negativo che l’ha portata vicino alla zona calda della classifica. Al posto dell’ex tecnico, secondo Sky Sport, dovrebbe subentrare il mister della Primavera Canzi.

