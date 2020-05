Serie A, Gravina boccia l’idea del blocco delle retrocessioni

TORINO- In attesa di capire i prossimi scenari sulla possibile ripresa del campionato, il quotidiano La Repubblica fa il punto sulla situazione. Una parte dei club di Serie A avrebbe richiesto la ripresa delle partite anche a settembre, proponendo poi alla FIGC di bloccare la situazione riguardo le retrocessioni. Una proposta che avrebbe così portato la prossima stagione a 22 squadre, con 20 o 21 in Serie B. Scenario che non è però piaciuto al presidente Gravina, che avrebbe in mente altri piani.

