Serie A, festival del gol a Torino: tra granata e Lazio finisce 3-4

TORINO- Oltre a Spezia-Juventus, terminata sul risultato di 1-4, si è giocata un’altra partita alle 15: quella tra Torino e Lazio. Granata e biancocelesti hanno dato vita ad un vero e proprio festival del gol, terminando la gara sul risultato di 3-4. Passa avanti la squadra di Inzaghi con il primo gol in A di Pereira, ma prima Bremer e poi un rigore di Belotti ribaltano la situazione. Nella ripresa, gli ospiti trovano il pareggio con Milinkovic-Savic, ma Lukic porta di nuovo avanti i suoi all’87’. Quando la partita sembra finita, un rigore di Immobile al 95′ e un gol di Caicedo al 98′ regalano i tre punti ai capitolini, che si portano a quota 10 punti al settimo posto in classifica. Campionato amaro per il Toro, penultimo a un punto e ancora a caccia del primo successo stagionale.