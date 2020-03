Serie A, ecco quanto perderebbe la Lega se il campionato non si chiudesse

TORINO- A causa dell’emergenza Coronavirus, anche il calcio italiano subirà grandi perdite in denaro. Come riportato dal Corriere dello Sport, la Lega ha iniziato a contare le possibili perdite nei casi in cui il campionato dovesse o meno essere chiuso. Nel caso si riprendesse a giocare la perdita sarebbe pari a 167 milioni di euro, mentre in caso contrario si toccherebbero cifre ben più elevate, intorno ai 720 milioni di euro.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<