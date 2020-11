Serie A, Dal Pino: “Non ci sono motivi per interrompere il campionato”

TORINO- Il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino, ai microfoni di Gr Parlamento, ha parlato della situazione del calcio italiano: “Non vedo alcun motivo per cui il campionato debba essere interrotto in questo momento. Asl? Abbiamo il protocollo più severo di tutta Europa, concordato con il Ministro della Sanità. L’abbiamo sempre rispettato e laddove ci sono stati dei dubbi c’è la Procura che indaga. Da maggio abbiamo ricominciato in modo esemplare e inoltre abbiamo chiesto alla Federazione medico-sportiva di proporci un protocollo se possibile ancor più severo. Più di così non possiamo fare”.