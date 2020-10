Serie A, Dal Pino: “Andiamo avanti per chi sta a casa”

TORINO – Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ha parlato ai microfoni di SportLab: “L’industria del calcio è entrata in un tunnel complicato, ma l’entusiasmo di chi lavora nel nostro mondo ci sta spingendo avanti. Anche in questo momento, in cui ci sono ancora polemiche quasi quotidiane e posizione diverse, mi sembra che si debba guardare a quello che succede in Europa, dove nessuno si permette neppure di pensare di fermarsi. Bisogna andare avanti per chi sta a casa, lo sport aiuta ad alleviare la situazione attuale”.