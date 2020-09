TORINO- Dopo il successo del Napoli a Parma nella partita delle 12.30, nel pomeriggio il Genoa ha travolto per 4-1 il neo-promosso Crotone a Marassi. Aprono i gol di Destro e Pandev che, in 10 minuti, portano la banda di Maran sul 2-0. Illusorio il 2-1 firmato Riviere, perchè poi i neo acquisti Zappacosta e Pjaca (diagonale su assist di Ghiglione) sigillano il 4-1 e i primi meritati tre punti per il “Grifone”.