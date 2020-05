Serie A, Cellino: “Non mi riconosco in questo calcio, non mi interessa se si riprenderà o meno”

TORINO- Massimo Cellino, presidente del Brescia, ha parlato della situazione della Serie A ai microfoni di Teletutto: “Questo è un calcio senza futuro, in cui non mi riconosco. Sembra di sedersi ad un tavolo a giocare a carte con il tuo avversario, che però nasconde nella manica altre carte e usa soldi falsi. Non mi interessa se si tornerà a giocare o meno. Abbiamo un presidente di Lega, uno di Federazione, uno del Coni ed un Ministro dello Sport, non dobbiamo aspettare le scelte degli altri paesi. Siamo senza dignità. Bastava sedersi ad un tavolo e dividersi gli oneri in parti uguali, invece nessuno molla perché questo calcio pieno di debiti ha già speso soldi non ancora incassati”.

