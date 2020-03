Serie A, Atalanta forza sette: schiantato il Lecce al “Via del Mare”

TORINO- Atalanta a valanga in casa del Lecce nell’unico match delle 15 di serie A giocato in questa domenica. La banda Gasperini esagera e travolge i giallorossi sotto ben sette reti, con un Duvan Zapata in grande spolvero con una tripletta messa a segno. Ilicic, Muriel, Malinovskiy e un autogol di Donati le altre marcature per i nerazzurri (di Donati e Saponara per i padroni di casa), che conquistano altri tre punti in classifica sognando una nuova qualificazione alla Champions League.

