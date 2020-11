TORINO- Nel match giocato alle 18 di questa domenica di Serie A, l’Udinese ha avuto la meglio del Genoa per 1-0. Ai bianconeri basta la rete messa a segno da De Paul poco dopo la metà del primo tempo, nonostante un Genoa coraggioso che ha tirato di più. Ora la squadra di Gotti scavalca Torino, Parma e lo stesso Genoa e sale al 16esimo posto in classifica. Notte fonda, invece, per la squadra di Maran, penultima a 5 punti.