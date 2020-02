TORINO- Lutto nel mondo del calcio italiano. Come riportato dall’Ansa, infatti, in queste ore è scomparso Luciano Gaucci, ex presidente del Perugia, all’età di 81 anni dopo una lunga malattia. L’ex patron umbro è venuto a mancare nella sua tenuta a Santo Domingo, dove si era rifugiato nel 2005 dove le accuse per bancarotta fraudolenta in seguito al fallimento della squadra.