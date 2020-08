Serie A, 10 calciatori salteranno la prima giornata della prossima stagione

TORINO- Il Giudice Sportivo ha emesso quest’oggi i verdetti riguardo i calciatori che saranno squalificati per la prima giornata della prossima stagione. Si tratta di Sofyan Amrabat, Francesco Cassata, Kristoffer Askildsen, Cristian Romero, Stefan De Vrij, Berat Djimsiti, Jasmin Kurtic, Andrea Masiello, Gary Medel e Federico Peluso. L’unico calciatore in orbita Juventus è Romero, ma l’argentino potrebbe lasciare i bianconeri come contropartita di scambio nei prossimi mesi.

