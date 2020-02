TORINO- Stefano Sensi, punto fermo del centrocampo dell’Inter, ha parlato della lotta scudetto ai microfoni di Sky Sport: “Vogliamo dare il massimo in ogni partita che disputiamo per stare al passo della Juve. Lavoriamo molto sugli errori commessi in settimana, così da commetterne il meno possibile in partita. Lazio? Sta disputando un gran campionato, ha dimostrato di essere una squadra forte. Eriksen? Al top da anni, ci darà quel qualcosa in più”.