Sconcerti: “L’Inter di adesso è quasi soltanto Lukaku, non c’è libertà di espressione”

TORINO – Il noto giornalista, Mario Sconcerti, ha parlato di Inter nel suo editoriale per il Corriere della Sera: “L’Inter di adesso è quasi soltanto Lukaku, le partite sono ormai un testa a testa fra lui e gli avversari. Per il resto l’Inter è come Conte, non è mai felice, non si diverte mai. Gioca con una professionalità spartana, sempre uguale, non è un caso che i giocatori di qualità siano in difficoltà, come Eriksen, Perisic, lo stesso Vidal, Kolarov, Sanchez. È come non ci fosse libertà d’espressione”.