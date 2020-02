Scarpa d’oro: Immobile mette la freccia e allunga su Cr7 e Lewandowski

TORINO- Con la rete messa a segno ieri, oltre ad essere stato fondamentale per il successo della sua Lazio sull’Inter, Ciro Immobile è arrivato a quota 26 gol in campionato. Una cifra che, al momento, lo lancia in solitaria al primo posto della classifica della scarpa d’oro con 52 punti. Secondo il polacco Lewandowski a 46, mentre solamente al gradino più basso del podio troviamo Cristiano Ronaldo, appaiato a quota 40 con il norvegese Erling Braut Haaland.

