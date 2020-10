Sassuolo, De Zerbi: “Vederci in cima alla classifica sarebbe una grande gratificazione”

TORINO – Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino: “Quando vuoi cercare di alzare l’asticella il momento determinante non devi viverlo con l’ansia. La voglia di sbloccare la partita sì, l’ansia e la smania di farlo subito no. Dobbiamo entrare in campo giocando, passando attraverso il gioco e l’organizzazione, divertendoci, con attenzione e volendo vincerla a tutti i costi per vederci in cima alla classifica perché è una gratificazione. Ma per diventare una grande squadra dobbiamo viverla nella maniera giusta”.