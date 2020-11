Sarri, possibile approdo alla Fiorentina dopo la sosta

TORINO- Maurizio Sarri, dopo l’addio alla Juventus, attende la chiamata di un nuovo club per tornare ad allenare in Serie A. Stando a quanto riportato da Rai Sport, in pole per il futuro del tecnico toscano ci sarebeb la panchina della Fiorentina, che valuta l’esonero di Iachini dopo le ultime brutte prestazioni. In vista della gara con il Parma, Commisso potrebbe affidare la squadra all’ex centrocampista Alberto Aquilani, per poi finalizzare l’arrivo di Sarri al termine della sosta per le Nazionali.