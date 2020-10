TORINO- Maurizio Sarri è in attesa di una nuova panchina dopo la separazione dalla Juventus, club con il quale sta trattando la rescissione del proprio contratto. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Fiorentina e Roma seguono la situazione con attenzione, ma hanno un ostacolo da superare: l’ingaggio percepito dal tecnico. I 5,5 milioni di euro sono infatti troppe per le casse dei due club, che sperano in un taglio da parte dello stesso Sarri.