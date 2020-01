Sanremo, Ronaldo potrebbe essere presente al fianco di Georgina

TORINO- È stata confermata ieri la presenza di Gerogina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, al prossimo festival di Sanremo. La modella argentina sarà una delle dieci conduttrici che affiancheranno Amadeus, al quale è stata affidata questa edizione. E, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, non è da escludere la presenza in sala anche dell’attaccante portoghese, sempre al seguito dell’amata compagna. La serata di Gerogina sarà quella di giovedì 6 febbraio e non è escluso qualche intervento da parte di Cr7.