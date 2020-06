Salvini, polemica sui festeggiamenti del Napoli: “Contento per loro, ma le immagini che ho visto non mi sono piaciute”

TORINO- I festeggiamenti dei tifosi napoletani dopo il successo in Coppa Italia non sono piaciuti a tutti. Il leader della Lega Matteo Salvini, ai microfoni di Mattino 5, ha così commentato: “Sono contento per Gattuso e per il Napoli per il successo, ma di fronte alle immagini che ho visto mi chiedo dove fosse De Luca in quel momento. Qualcosa non ha funzionato. Poi hanno rotto le scatole a me per i miei selfie, ma ieri c’erano qualche migliaio di persone in giro per le strade”.

