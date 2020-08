Rummenigge sulla Champions: “Bisogna incrementare la fase ad eliminazione diretta”

TORINO- Il dirigente del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge, ai microfoni di Tuttosport, ha svelato la sua idea riguardo una riforma della Champions League: “Il pubblico non impazzisce per la fase a gironi e bisogna tener conto di questa cosa. Bisogna incrementare la fase ad eliminazione diretta, ma la riforma è in mano all’UEFA. Non credo però sia possibile rispettare la scadenza di novembre per una rivoluzione. In ogni caso io sono favorevole più alla qualità che alla quantità delle partite”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<