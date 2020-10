TORINO – (ANSA) – Perotti è pronto a salutare la Roma. L’esterno argentino è partito alle 11 di questa mattina con un volo privato da Ciampino verso la Turchia dopo aver accettato il Fenerbahce come destinazione. Alle 15, infatti, il calciatore è atteso a Istanbul per le visite mediche, poi la firma sul contratto con l’operazione che si chiude in prestito a titolo gratuito, ma il club capitolino si libera comunque per un anno di un ingaggio da 2,9 milioni netti. (ANSA).