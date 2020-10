Roma, Fonseca: “Vogliamo fare una stagione migliore dello scorso anno e lottare per la Champions”

TORINO – Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria di ieri sera contro il Benevento per 5-2: “Abbiamo fatto una bella partita oggi, abbiamo fiducia. Il campionato è lungo, stiamo iniziando, ma la squadra sta cominciando bene. Ora abbiamo molte partite in pochi giorni e dobbiamo gestire, ma sono fiducioso. Non ci sono state molte situazioni pericolose vicino la nostra porta. Abbiamo preso un gol per sfortuna, e oltre il rigore la squadra è stata equilibrata. Ma io l’ho detto tempo fa: a chi pensa che la Serie A sia un campionato difensivo questa giornata prova che invece qui si gioca un calcio offensivo. Penso che sia una cosa positiva, io voglio sempre avere una squadra offensiva. Penso che questo sia positivo per l’immagine del calcio italiano. Voglio sempre essere equilibrato e realista. Penso che tutti sappiamo che ci sono due squadre che hanno fatto investimenti diversi e sono le principali candidate a vincere il campionato. Poi c’è una serie di squadre, tra cui la Roma, che possono fare una buona stagione, e andare in Champions. E noi vogliamo fare una stagione migliore dell’anno scorso”.