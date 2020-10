Roma, Fonseca: “Playoff? Credo che possiamo rimanere così fino alla fine del campionato”

TORINO – Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Roma circa il futuro della Serie A in questa stagione: “Credo che possiamo rimanere così fino alla fine del campionato. Tutte le squadre stanno lavorando per finire con responsabilità il campionato in questo modo. Poi ovviamente sono preoccupato per la situazione in generale. Qui dobbiamo stare tutti attenti e rispettare le norme perché è un momento difficile e dobbiamo dimostrare responsabilità”.