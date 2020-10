TORINO – Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il CSKA Sofia: “Non credo si debba cambiare nulla per un campionato più giusto. E’ una situazione complicata. Tutte le squadre sono molto rigorose in questa momento – ha aggiunto il tecnico -. Ho fiducia che le autorità prendano la miglior decisione per il calcio e sono certo che lo faranno”.