Roma-CSKA Sofia – La probabile formazione dei giallorossi

TORINO – Non solo la Juventus è impegnata in Europa, ma anche altre squadre italiane proveranno a tenere alto l’onore del Tricolore nelle competizioni continentali. Oggi tocca alla Roma, che alle 21 sfiderà il CSKA Sofia allo Stadio Olimpico nella seconda giornata dei gironi di Europa League: poche ore dal match, l’allenatore del club capitolino Paulo Fonseca sta ultimando le ultime decisioni per l’11 da mettere in campo contro i bulgari. Ecco la probabile formazione dei giallorossi per la sfida di questa sera, secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com:

Roma (3-4-2-1): Lopez; Fazio, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Villar, Bruno Peres; Perez, Mkhitaryan; Mayoral. All. Fonseca