Rapp. medici Serie A: “Preoccupati dai contagi, potrebbe slittare l’inizio del campionato”

TORINO- Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il rappresentante dei medici della Serie A Gianni Nanni ha parlato di un possibile slittamento del campionato: “Siamo preoccupati per i contagi, è inutile nasconderlo. Se i casi dovessero essere talmente rilevanti da rimandare ritiri e preparazioni lo slittamento del campionato diventerebbe un’ipotesi concreta, Ci auguriamo ovviamente che questo non avvenga e raccomandiamo ai giocatori di essere responsabili. Ci auguriamo che siano prudenti e che rispettino tutte le indicazioni di cautela e prevenzione per evitare di contrarre il Covid-19”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<