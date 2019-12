Ranieri: “Domani grande partita, Sarri è un allenatore capace. Quagliarella sarà disponibile”

TORINO- Alla vigilia del match con la Juventus, Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa: “Il tridente loro è uno spettacolo per gli occhi, ma non so se lo rivedremo anche domani. Noi però dobbiamo pensare a fare la nostra partita. La Juve sarà la benvenuta, ma dovremo cercare di rimanere concentrati come fatto nel derby. Quagliarella? Sta bene ed è recuperato, oggi si è allenato regolarmente con il gruppo. Vieira? Una grande perdita, perchè era in crescita dopo un periodo non facile. Thorsby potrebbe essere una soluzione per rimpiazzarlo. Sarri? Aveva di venire a vedere i miei allenamenti, ma io gli dissi che ci sono allenatori più capaci in serie C. È un ottimo tecnico, sta facendo giocare la Juve con il suo stile. Prevedo un grande futuro per loro. Audero? Gli dico sempre di comandare la difesa, qualche incomprensione poi puà sempre capitare. Gabbiadini? Sta entrando in forma e ritrovando anche la via del gol. Ha dei colpi da fuoriclasse, sorridesse di più alla vita sarebbe perfetto”.