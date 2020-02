Qui Verona, subito in campo dopo il pareggio di Roma

TORINO- Anche l’Hellas Verona, nonostante la gara giocata ieri sera, si è allenato quest’oggi per preparare la sfida di sabato sera alla Juventus. Lavoro di scarico per chi ha giocato contro la Lazio, mentre il resto del gruppo ha lavorato con la palla: “Gialloblù subito in campo, allo Sporting Center ‘Paradiso’ di Peschiera, dopo il pari esterno contro la Lazio. La squadra, agli ordini di mister Juric, si è divisa in due gruppi: lavoro di recupero per chi è sceso in campo all’Olimpico, esercitazioni sul possesso palla e partite a campo ridotto per gli altri. Venerdì, alla vigilia del match con la Juventus, è in programma una nuova seduta non aperta al pubblico”.