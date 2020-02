Qui Verona, Pazzini è l’arma a sorpresa di Juric

TORINO- È Giampaolo Pazzini l’uomo da tenere d’occhio in casa Juventus in occasione della partita di stasera contro l’Hellas Verona. L’ex attaccante di Sampdoria e Fiorentina ha infatti un feeling particolare quando si tratta di affrontare la Vecchia Signora. In 21 incontri (con nessun’altra squadra ha giocato così tanto), il “Pazzo” è entrato in sei reti da parte del suo club (quattro marcature, due assit). Statistiche da non sottovalutare in una sfida già di per se complicata.