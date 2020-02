Qui Verona, Amrabat: “Grande partita contro la Juve, meritavamo il successo”

TORINO- Sofyab Amrabat, punto fermo del centrocampo dell’Hellas Verona, ha parlato del successo sulla Juve ai microfoni del portale olandese Algemeen Dagblad: “Una grande prova contro la prima in classifica, meritavamo il successo per quello che abbiamo dato in campo. Siamo felicissimi di aver battuto la Juve e penso solo al Verona, dalla prossima stagione penserò alla Fiorentina. Miglior partita? No, spicca maggiormente perchè contro i campioni d’Italia, ma abbiamo giocato meglio in altre occasioni”.