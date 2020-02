Qui Verona, Amrabat a rischio squalifica per la Juve

TORINO- Tra i risultati del pomeriggio di serie A spicca il pareggio dell’Hellas Verona in casa del Milan, arrivato grazie alle reti di Faraoni e Calhanoglu. Lato negativo per i gialloblù è stata sicuramente l’espulsione nel finale di gara per il centrocampista Amrabat, che ha ricevuto il rosso dopo un brutto intervento su Castillejo rivisto al VAR dall’arbitro. Il marocchino salterà per squalifica il recupero della gara con la Lazio previsto per mercoledì, ma sarebbe a rischio anche per la gara con la Juventus di sabato sera.