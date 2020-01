Qui Udinese, un tabù da sfatare per i ragazzi di Gotti

TORINO- Nuova giornata di coppa Italia, che ha visto oggi il passaggio ai quarti della Fiorentina. In campo, alle 18, Milan e Spal, mentre la serata si concluderà con l’incontro allo Stadium tra Juventus e Udinese. Match, quello tra i campioni d’Italia e i friulani, che sulla carta sembra scritto, ma che gli ospiti proveranno a cambiare. I ragazzi di Gotti avranno un motivazione in più: quella di sfatare un tabù che ha visto la squadra eliminata agli ottavi della competizione per ben sei volte nelle ultime sette stagioni. Unica eccezione nel 2014, quando ad essere eliminata fu l’Inter.