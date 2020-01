Qui Udinese, Pussetto ceduto alla vigilia del match con la Juve

TORINO- Movimenti di mercato in casa Udinese che, alla vigilia del match di coppa Italia con la Juve, ha ufficializzato la cessione dell’argentino Pussetto. L’attaccante passa a titolo definitivo al Watford, altro club di proprietà della famiglia Pozzo: “Udinese Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Watford Fc le prestazioni sportive di Ignacio Pussetto. L’attaccante argentino, classe 1995, lascia l’Udinese dopo una stagione e mezza vissuta in Friuli in cui ha totalizzato 50 presenze tra campionato e Coppa Italia mettendo a segno 5 gol complessivi”.