Qui Udinese, i convocati di Gotti per la Juve

TORINO- Vigilia di coppa Italia per la Juventus, che dopo il titolo di campionessa d’inverno conquistato domenica sera debutta nella competizione. Di fronte, domani sera, ci sarà l’Udinese di mister Gotti, tra le squadre più in forma dell’ultimo periodo. Il tecnico friulano vorrà certamente continuare con la striscia positiva e, per farlo, ha deciso di convocare tutti i suoi uomini migliori:

PORTIERI: 1 Musso; 27 Perisan; 88 Nicolas;

DIFENSORI: 4 Opoku; 5 Ekong; 17 Nuytinck; 18 Ter Avest; 19 Stryger Larsen; 50 Becao; 87 De Maio;

CENTROCAMPISTI: 6 Fofana; 8 Jajalo; 10 De Paul; 11 Walace; 12 Sema; 38 Mandragora; 72 Barak

ATTACCANTI: 7 Okaka; 15 Lasagna; 30 Nestorovski; 91 Teodorczyk.