Qui Udinese, De Paul l’arma in più per Gotti

TORINO- Poche ore al fischio d’inizio di Juventus-Udinese, esordio stagionale in coppa Italia per i campioni d’Italia. Match sulla carta abbordabile, ma che i ragazzi di mister Sarri dovranno essere bravi a non sottovalutare. I friulani, infatti, arriveranno a Torino con entusiasmo dopo il rotondo 3-0 rifilato al Sassuolo nell’ultimo turno di campionato, in cui si è rimesso in luce Rodrigo De Paul. L’ex Valencia, dopo un inizio di stagione difficile, sta finalmente tornando sui suoi livelli e ha timbrato il cartellino nelle ultime tre gare della sua squadra.