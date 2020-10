Qui Spezia, il report dell’allenamento: Marchizza torna in gruppo, problemi per Sala

TORINO – “Reduci dall’affermazione in Coppa Italia contro il Cittadella, le Aquile sono tornate subito al lavoro per preparare la sfida ai campioni d’Italia della Juventus, in programma domenica al “Manuzzi” di Cesena alle ore 15:00.

Dopo i consueti tamponi, lavoro di scarico per i titolari del match disputato al “Tombolato”, mentre il resto del gruppo è sceso in campo impegnato tra riscaldamento tecnico, torelli e partitella su campo ridotto.

Sul fronte infortunati, proseguono nelle tabelle personalizzate Mattiello, Ramos, Galabinov, Zoet, Mastinu e Capradossi, ai quale si è aggiunto Sala, alle prese con un problema all’adduttore della gamba sinistra; lavoro differenziato anche per Acampora. Rientro in gruppo invece per Riccardo Marchizza, che dopo essersi lasciato alle spalle il Covid-19, è ora pronto a tornare in campo”. Lo riporta il sito web ufficiale dello Spezia.