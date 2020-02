Qui Spal, ferraresi subito al lavoro verso la Juve

TORINO- A differenza di quanto accaduto alla Juve, la Spal non ha goduto di un giorno di riposo dopo l’ultimo turno di campionato, in cui la squadra è stata sconfitta a Lecce. Ferraresi subito in campo agli ordini di mister Gigi Di Biagio, così da provare a preparare al meglio la sfida ai bianconeri, prevista per sabato alle ore 18.00. In gruppo Sala e D’Alessandro, mentre Dabo, Cerri e Vicari hanno lavorato a parte rispetto al resto del gruppo.

