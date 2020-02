Qui Spal, Di Biagio: “Con la Juve serve la gara perfetta, non dobbiamo guardare la classifica. I tifosi stiano vicino alla squadra”

TORINO- Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore della Spal Luigi Di Biagio ha analizzato la gara di domani con la Juve: “Serve la partita perfetta, cercando di sfruttare i loro sbagli. Sulla carta è una gara proibitiva, servirò concentrazione massima per novanta minuti, sperando in una sorpresa. Classifica? Non dobbiamo guardarla troppo. Dobbiamo lavorare tanto e pensare a noi stessi, non c’è altra scelta. Ho sensazioni positive, ma i calciatori devono farle vedere sul campo. Fares? Valuterò domani, ma sta meglio. Cerri? Sarà out, ci vorrà una settimana almeno per rivederlo a disposizione. Stimoli? Ho bisogno solo dei tre punti, non ci sono stimoli particolari da sfruttare. Tifosi? Spero stiano vicini alla squadra. Chiederò ai ragazzi un atteggiamento positivo per vincere la partita e caricare ulteriormente l’ambiente”.

